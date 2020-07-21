Еще двое детей выпали из окон в Челябинской области

Малыши получили серьезные травмы.

Послушать 00:00

В Челябинской области за последние сутки еще двое детей выпали из окна. Оба ребенка получили серьезные травмы и были госпитализированы в медицинские учреждения региона.

«Ребёнок, 8 лет, выпал из окна первого этажа. На данный момент находится в реанимации в „Центре охраны материнства и детства“ города Магнитогорска под контролем врачей и внештатных специалистов Министерства здравоохранения Челябинской области», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе регионального Минздрава.

Еще один ребенок, двухлетний малыш, выпал из окна на третьем этаже. Его пришлось госпитализировать на вертолете. С помощью санитарной авиации ребенок доставлен в Челябинскую областную детскую клиническую больницу. На данный момент он находится в тяжелом состоянии.

Напоминаем, что из-за жаркой погоды на территории региона участились случаи падения детей из открытых окон. Для того, чтобы избежать трагедии, не оставляйте детей наедине с открытым окном, установите специальные замки на ручки, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно. Возле подоконника не должны стоять предметы мебели, по которым дети могут забраться на него.