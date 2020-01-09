Ребёнок, пострадавший в страшном ДТП под Агаповкой, в крайне тяжелом состоянии

Мальчика пытаются спасти медики Челябинска.

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Двое детей 2010 и 2013 годов рождения, выжившие после жуткого ДТП при столкновении двух автомобилей, были отправлены в ближайшую больницу Магнитогорска. О состоянии мальчиков рассказали в Министерстве здравоохранения Челябинской области.

«Один из мальчиков остается в Магнитогорске в стабильном состоянии, он идет на поправку, другой ребенок переведен ЧОДКБ, его состояние оценивается медиками как крайне тяжелое», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что смертельное ДТП произошло 2 января в Агаповском районе. В результате столкновения двух автомобилей ВАЗ-2107 и «Хендай», 4 человека погибли на месте, а четверо — двое взрослых и два ребенка, были госпитализированы в медучреждение.