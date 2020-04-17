«Пятнадцатая» и «Камаз» столкнулись на Копейском шоссе

Водителя легковушки увезли на «скорой».

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На Копейском шоссе в Челябинске произошла авария. «Пятнадцатая» врезалась в «Камаз», который перевозил цистерну с кислородом. Как рассказали сотрудники полиции на месте происшествия, ДТП произошло, потому что водитель легковушки развернулся в неположенном месте.



«ВАЗ разворачивался, не уступил „Камазу“, водитель ВАЗа нарушил, поскольку нельзя разворачиваться налево, можно только прямо ехать. Водителя увезла скорая»,— рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ сотрудник полиции.

На кадрах с места аварии видно, что «Пятнадцатая» после столкновения получила значительные повреждения. У легковушки практически полностью смят капот и правая сторона, на которую и пришёлся основной удар. Также повреждена крыша и вылетели переднее и заднее стёкла.

Отметим, что для ликвидации последствий ДТП были задействованы сотрудники МЧС. Они пролили автомобили водой, поскольку в цистерне грузовика находился кислород, что могло привести к возгоранию.