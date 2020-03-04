Ребёнок чуть не пострадал из-за неправильной топки печи в Коркино

Папа малыша топил печь «по-чёрному».

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Ребёнок едва не пострадал из-за неправильной топки печи в Коркино Челябинской области. Местные жители заметили густой дым из-под кровли дома и сразу же вызвали пожарных. Думали, дома никого нет, а двери спасателям открыл отец с трёхлетним ребёнком на руках.

Инцидент произошёл 3 марта днём в частном доме, расположенном на улице Пионерской. Прибыв на место происшествия, сотрудники 37-й пожарно-спасательной части выяснили, что отец малыша топил печь «по-чёрному», чтобы обогреть дом. При этом такой способ топки был для него совершенно нормальным.

«Огнеборцы провели с мужчиной разъяснительную беседу и предупредили, чем может закончиться такое отношение к требованиям пожарной безопасности. Это угарный газ, и в этом случае человек путает особенность топки печи „по-черному“ в бане. Обогревать дома тем же самым способом категорически запрещено. Если бы бдительные очевидцы не сообщили вовремя в пожарную охрану, могла случиться беда»,— рассказали в ведомстве.

Сотрудники МЧС вновь напоминают южноуральцам о соблюдении пожарной безопасности, особенно в частных домах и деревянных постройках, ведь случаев пожаров из-за неисправной или неправильно работающей печи множество. Особенно внимательными надо быть в тех случаях, когда в доме есть маленькие дети.