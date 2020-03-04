Пожар едва не поглотил торговый комплекс в Магнитогорске

Первые шаги к тушению предприняли охранники ТРК.

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Пожар произошёл в крупном торговом комплексе Магнитогорска в ночь на 3 марта. К счастью, пострадавших нет.

ЧП произошло в ТРК «Континент» на третьем этаже в зоне фудкорта. Двери огнеборцам открыли сотрудники охранного предприятия, они же предприняли первые шаги: несмотря на то, что сработала спринклерная система пожаротушения, охранник подал ствол на очаг возгорания из пожарного крана, чем очень помог в борьбе с возможными страшными последствиями.

«Следом и мы подоспели: провели разведку смежных помещений, вентиляций, так как по ним огонь мог пойти дальше, и в короткие сроки ликвидировали последствия ЧП. Инспекторы отдела надзорной деятельности выяснили, что пожар произошел из-за того, что работники одного из павильонов фудкорта забыли выключить фритюрницу из розетки, которая и закоротила»,— сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Ликвидировать ЧП в считанные минуты помогли исправно работающие системы безопасности, которые заменили по предписанию сотрудников МЧС.

«В июле прошлого года мы проводили здесь плановую проверку, выявили 15 нарушений, в том числе размещение предметов в местах опускания противопожарных штор, в одном из павильонов спринклерная система пожаротушения была спрятана под подвесной потолок, в другом помещении была временная электропроводка»,— добавили в региональном МЧС.

К счастью, руководство прислушалось к требованиям МЧС, и ЧП удалось избежать.