Девочка спасла из пожара младших братьев в Челябинске

Причиной возгорания стал непотушенный окурок.

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ЧП произошло в минувшие выходные в многоэтажке по улице Агалакова в Челябинске. Вспыхнула квартира на пятом этаже. Пожар потушили за считанные минуты, однако могла случиться трагедия — в момент возгорания в доме находились дети.

Мама ушла на работу, оставив дома троих детей (3, 6 и 10 лет). Ребята ели на кухне, когда заметили пожар на балконе. Старшая девочка не растерялась: схватила младших и вышла из квартиры. Она позвонила маме и сообщила о случившемся. Женщина в свою очередь вызвала спасателей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, причиной возгорания стал окурок, который сбросили из окна верхних этажей.

Соседи говорят, что такое случалось и раньше, но пожаров не случалось.

Отметим, что подъезды этой высотки оборудованы пожарными извещателями, а на каждом этаже висят огнетушители. Главное, что дети были в этот момент одни.