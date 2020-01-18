Ребенок застрял на водостоке в Озерске

ЧП произошло в обычном жилом доме.

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Люди заметили ребенка на водостоке одного из домов. Вероятно, мальчик просто решил прогуляться, но выйти на улицу ребенок предпочел не привычным способом, а экстремальным — спустившись по трубе водостока с высоты 4 этажа. Однако местные жители строят свои догадки.

«Надеюсь, что полиция разберется, почему ребенок так сбегал из дома? За малыша переживаю», — пишет в социальной сети Андрей Владимирович.

В какой-то момент план побега дал сбой, и ребенок завис, скорее всего, мальчику стало страшно. Проходящий мужчина уговорил его продолжить спуск, он страховал ребенка снизу, благодаря этому, удалось смягчить падение.