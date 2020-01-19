«Найти причину, чтобы дети больше так не делали»: Евгения Майорова о детях, спускающихся с 4 этажа по водостоку

Ситуацию взяли на контроль Минсоц и уполномоченный по правам ребенка Челябинской области.

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Аппарат уполномоченного по правам ребенка Челябинской области взял на контроль ситуацию, сложившуюся в Озерске, где дети спускались с 4 этажа по водосточной трубе. Младший мальчик испугался, спуститься ему помог прохожий.

Сейчас с мамой мальчиков держит связь уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова.

«Дети сейчас дома, они в порядке, конфликтов между ними нет. Сейчас и детям, и маме нужна поддержка, чтобы разобраться в этой ситуации. Мы должны понять, почему мальчики это сделали, какова причина, пытались ли они добиться внимания или просто играли, а может быть считают это безопасным способом. Надо понять, чтобы ситуация не повторилась ни в этой семье, ни в других», — рассказала сайту «Первый областной» Евгения Майорова.

Уполномоченный лично отправится в Озерск, чтобы пообщаться с Комиссией по делам несовершеннолетних, Управлением социальной защиты, школой и, главное, с мамой мальчиков. К делу будут привлечены представители общественного движения «Совет отцов». Основной целью проверки станет предупреждение подобных ситуаций в будущем.

Напомним, что информация о том, что два мальчика спускаются по водосточной трубе с 4 этажа, появилась в социальных сетях 17 января. Прохожие засняли, как ребенок завис на середине пути из-за того, что испугался. Помощь ему оказал проходящий мимо мужчина, он подбадривал мальчика и постарался словить, когда тот спрыгивал вниз.