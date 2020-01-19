С семьей мальчиков из Озерска работают специалисты управления соцзащиты

Детям оказывается психологическая помощь.

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К решению ситуации в Озерске, где дети спускались с 4 этажа по водостоку, подключилось министерство социальных отношений Челябинской области. Помощь и детям, и их матери оказывают специалисты местного управления социальной защиты населения.

«Сейчас важно разобраться в причинах произошедшего и правильно помочь семье справится с возникшим сложностями. Этим сейчас занимаются сотрудники управления социальной защиты населения. Ни в коем случае, не создавая условия, в которых дети будут чувствовать себя некомфортно и испытывать дополнительный стресс», — прокомментировала ситуацию для сайта «Первый областной» министр социальных отношений Ирина Буторина.

Как отмечает министр Ирина Буторина, ситуация находится на контроле в министерстве. Также, к семье лично отправится уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

Напомним, что 17 января в социальных сетях появилась запись о том, что два мальчика спускались с 4 этажа по водосточной трубе. Одному из них понадобилась помощь, чтобы оказаться на земле. Подстраховать ребенка вызывался случайный прохожий, а кадры «спасательной операции» попали в сеть.