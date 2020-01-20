Детей, которые спускались по водосточной трубе в Озерске, в семье не били

Факт неблагополучия в соцзащите также не подтвердили.

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Семья из Озерска, в которой дети несколько дней назад спускались по водосточной трубе на улицу, в органах социальной защиты в качестве неблагополучной не состояла. Как добавила глава регионального Минсоца Ирина Буторина, в межведомственном взаимодействии с правоохранительными органами, также удалось выяснить, что мама не била детей, и фактов жестокого обращения с ее стороны не было зарегистрировано ни разу.

«Здесь хочется призвать к тому, что нужно оперировать достоверными сведениями. Сейчас основная задача, которая стоит перед органами социальной защиты, мы эту ситуацию контролируем, максимально справиться семье с теми сложностями, которые есть», — призвала Ирина Буторина.

Она также добавила, что семья получала меры социальной поддержки. Сегодня идет процесс переоформления, а также социальные работники разбираются в причинах произошедшего.

«Здесь важно говорить, что в любой семье могут быть определенные трудности, трудные жизненные ситуации, это не показатель неблагополучия. Здесь мама делает все возможное, чтобы у детей было хорошее детство. Да, есть определенные трудности. Сейчас органы социальной защиты в рамках действующего законодательства подключились для оказания помощи семье», — рассказала руководитель Минсоца.

Напомним, в воскресенье двое юных озерчан выбрали опасный способ выйти на улицу из дома: они решили спуститься с четвертого этажа по водосточной трубе. На уровне второго этажа младший из мальчишек испугался и остановился, добраться до земли ему помог случайный прохожий. В настоящее время в ситуации разбираются полиция, социальные службы и уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области.