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/ Ребенок залез в трансофрматорную будку в Челябинской области

Ребенок залез в трансофрматорную будку в Челябинской области

Инцидент произошел в Кусинском районе.
сегодня в 11:53
  |  Происшествия
В Челябинской области ребенок залез в трансформаторную будку и получил ожоги. Инцидент произошел в поселке Магнитка Кусинского района в понедельник, 1 июля. Как рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе «МРСК Урала», сообщение на пульт диспетчера поступило от местных жителей вечером.

Вблизи трансформаторной подстанции по воздушной линии электропередачи 6 кВ попал под напряжение ребенок. Девочка 5 лет получила термические ожоги руки, госпитализирована. Как такой маленький ребенок оказался без присмотра и попал в охранную зону энергообъекта, сейчас выясняют энергетики и правоохранительные органы. На место происшествия немедленно выехали руководители и технические специалисты Златоустовских электрических сетей «Россети Урал» — «Челябэнерго».— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе «МРСК Урала».
Отметим, что в энергокомпании создана комиссия по расследованию данного инцидента. В организации предупредили, что детские игры вблизи энергообъектов могут закончиться трагедией, а нарушение правил безопасности влечет самые серьезные последствия.
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