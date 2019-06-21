/ 7-летний ребенок разбился, выпав из окна в Челябинске

Ребенка не выдержала москитная сетка на 7 этаже.

Трагедия произошла в многодетной семье Челябинска. Пока родители делали уборку в квартире, их 7-летний сын выпал из окна. Как сообщили в следственном отделе по Советскому району, инцидент случился вечером 19 июня. Мальчик занимался младшими детьми и во время игры неосторожно шагнул на подоконник.

Ребенок залез через диван на подоконник, облокотился на москитную сетку, она не выдержала веса мальчика. Ребенок упал с 7 этажа. — рассказали сайту «Первый областной» в следственном отделе по Советскому району Челябинска.

Семья характеризуется положительно, нигде на учете не состояла.

Сейчас причины и обстоятельства произошедшего устанавливают следователи, проводится доследственная проверка.