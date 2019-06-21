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/ 7-летний ребенок разбился, выпав из окна в Челябинске

7-летний ребенок разбился, выпав из окна в Челябинске

Ребенка не выдержала москитная сетка на 7 этаже.
сегодня в 11:22
  |  Происшествия

Трагедия произошла в многодетной семье Челябинска. Пока родители делали уборку в квартире, их 7-летний сын выпал из окна. Как сообщили в следственном отделе по Советскому району, инцидент случился вечером 19 июня. Мальчик занимался младшими детьми и во время игры неосторожно шагнул на подоконник.

Ребенок залез через диван на подоконник, облокотился на москитную сетку, она не выдержала веса мальчика. Ребенок упал с 7 этажа. — рассказали сайту «Первый областной» в следственном отделе по Советскому району Челябинска.

Семья характеризуется положительно, нигде на учете не состояла.

Сейчас причины и обстоятельства произошедшего устанавливают следователи, проводится доследственная проверка.

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Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Кристина Тарских
13:51, 21.06.2019
Игорь, вот-вот об этом и речь...бдительность отсутствует вообще(((
Игорь Саргсян
13:50, 21.06.2019
Кристина, как не грустно,но это так. Но меры безопасности при этом не соблюдают.
Кристина Тарских
13:29, 21.06.2019
Игорь, все надеются, что "с моим ребенком такого произойти не может никогда!!"
Андрей
13:22, 21.06.2019
Ужас тихий. Такое впечатление что эти евро окна орудие геноцида наших детей. Может читающий это родитель озадачится безопасностью своего ребенка на будущее.Есть ведь окна с форточкой и с сеткой.Хотя-бы ...
Игорь Саргсян
12:47, 21.06.2019
Блин, сколько раз уже такие трагедии были, а всё ни как не поймут люди
Кристина Тарских
12:37, 21.06.2019
жесть полная!!! Ужасная трагедия!
Анна Чехова
12:08, 21.06.2019
Антон
11:47, 21.06.2019
Pity

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