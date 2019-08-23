Маленькая победа: малыша челябинки, родившей в Турции, отключили от аппарата ИВЛ

Супруг женщины пытается добиться транспортировки семьи домой.

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Сына жительницы Челябинска, которой в Турции экстренно провели кесарево сечение, отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

Малыш родился недоношенным и продолжает оставаться под присмотром заграничных врачей. Сейчас отец ребенка вернулся на родину и решает вопрос транспортировки семьи в Челябинск. Теперь минздрав области и консульство России в Турции ведут переговоры. Нужно понять, в каком состоянии ребенок и как доставить его домой.

«Наш минздрав запрашивает бумаги о состоянии сына на русском языке, но у нас возник „тупик“ в общении с Турецким консульством. Документы пришли на турецком. Мы просили хотя бы поддержку с переводчиком, ведь я не знаю турецкий язык, а приходится подписывать множество бумаг на иностранном языке», — пояснил сайту «Первый областной» супруг женщины.

«Сейчас для меня важнее всего, чтобы ребенок был в порядке. Надеюсь, что в ближайшее время у нас все будет хорошо», — добавил мужчина.

Напомним, супруги отправились провести медовый месяц в Турцию. Лечащий врач беременной челябинки одобрил поездку. Но на отдыхе женщине пришлось экстренно проводить кесарево сечение.