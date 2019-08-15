Бабушка миассца, выпавшего из окна, жалуется на условия в детской больнице

По словам женщины, она вынуждена спать на коридорной кушетке.

Сайт «Первый областной» сегодня пообщался с бабушкой мальчика, который выпал из окна второго этажа в детском лагере под Миассом. Надежда Власова с внуком в настоящее время находятся в травматологическом отделении областной детской больницы. Женщина пожаловалась на неудовлетворительные условия, которые царят в медучреждении.

«Попросила простынь, чтобы мне укрыться. Но мне сказали, скажите спасибо, что хотя бы кровать есть. А кровать тоже вот та, что у ребенка. Пошла к сестре хозяйке, она сказала, что больница с февраля 2018 года не получали белья. У них не хватает его, они списывают, а новое им не приходит. Судно искала два дня по этажу ребенку в туалет сходить, и их не хватает. Градусников нет, говорит соседка по палате», — жалуется Надежда Волкова, которая приехала ухаживать за внуком из Миасса.

В пресс-службе минздрава ситуацию объяснили: в момент, когда Волковы поступили в отделение, оно было переполнено. Поэтому были допущены временные неудобства. Исполняющий обязанности заведующего травматологическим отделением Андрей Ральников рассказал, что лично общался с Надеждой Васильевной, и инцидент был исчерпан.

«Он сказал, что мы не слышали никаких жалоб от этой женщины. Видимо, она до заведующего не дошла, на уровне медперсонала среднего и медсестер. Он к ней заходил, у нее кушетка есть, постельными принадлежностями она обеспечена», — сообщили в пресс-службе минздрава региона.

В теплое время года уровень травматизма у детей возрастает, поэтому отделение зачастую переполнено. Поэтому и было допущено это «разовое» неудобство. В настоящее время конфликт исчерпан.