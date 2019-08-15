Бабушка мальчика, выпавшего из окна в лагере Миасса, рассказала как это произошло

Женщина с ребенком находятся в Областной детской клинической больнице.

10 августа в детском лагере имени Феди Горелова в Миассе из окна второго этажа выпал семилетний мальчик. Корреспондент сайта «Первый областной» связался с Надеждой Волковой, бабушкой пострадавшего, которая в настоящее время находится с ним в областной больнице Челябинска.

«Это было во время сончаса, ребята баловались. Стало душно, кто-то открыл окно. Мой ребенок просто уселся туда, не контролируя, не думая о последствиях, и выпал. Такого, чтобы кто-то толкнул, не было», — восстановила картину событий Надежда Волкова.

Она также рассказала, что мальчик чувствует себя хорошо. Он прошел МРТ, которая показала переломы.