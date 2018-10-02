/ Женщина-таксист пострадала в массовом ДТП на Тополиной аллее

Автомобилистку увезли на «скорой» с травмой головы.

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Очередная авария с машиной «Яндекс.Такси» произошла в Челябинске 2 октября. За рулем автомобиля находилась женщина. Известно, что она выполняла разворот на улице Академика Сахарова, а в это время со стороны Братьев Кашириных двигалась машина «Инфинити». «Японец» столкнулся с машиной такси — и оказался за ограждением, на автостоянке.

«Яндекс.Такси» начинало разворот, а «Инфинити» двигалась прямо, со стороны Братьев Кашириных. Произошел удар. «Инфинити» броило на забор, а потом на «Ауди», которая была на парковке. — сообщил представитель страховой компании Олег.

На место ДТП приезжали пожарные, представители службы спасения и «скорой». Медпомощь потребовалась водителю такси.

Водитель женщина 1953 года рождения управляла автомобилем «Фольксваген Поло», водитель мужчина, управляя автомобилем «Инфинити FХ-50», двигался в попутном направлении. Машины совершили между собой столкновение. После чего автомобиль «Инфинити» совершил наезд на препятствие, повредив его, и на стоящий автомобиль «Ауди Ку-5», водитель женщина. — рассказал сайту «Первый областной» начальник отделения пропаганды ГУ МВД России по городу Челябинску Андрей Шерстобитов.

Водитель такси, 65-летняя женщина, получила травмы головы и была госпитализирована.