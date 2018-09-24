/ Капот «семерки» отлетел в следующие за ней автомобили. Видео

Автоледи с ребенком в машине едва успела увернуться от летящего железа.

В четверг вечером, 20 сентября, в Ленинском районе Челябинска у движущегося автомобиля ВАЗ-2107 отлетел капот. Момент с вылетом части автомобиля от «семерки» попал на видео камеры регистратора. Как рассказала сайту «Первый областной» очевидец инцидента, машина двигалась из Ленинского района по направлению в центр города.

Я ехала с Ленинского, по улице Дзержинского, в сторону центра, за «семеркой», и сначала хотела перестроиться за ним, но не стала этого делать. Двигаясь по мосту, начала набирать скорость, и увидела, как от машины отлетел капот. В этот момент я ехала на мосту по левому ряду. На записи видно, что «семерка» остановилась. — рассказала сайту «Первый областной» очевидец происшествия.

Очевидец также рассказала, что кроме нее в машине был 7-ми месячный ребенок, поэтому она решила не останавливаться и продолжить движение. Дальнейшая судьба «семерки» и ее владельца неизвестна.