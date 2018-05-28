/ Подозреваемых в убийстве магнитогорского предпринимателя отправили под стражу

Мужчины пробудут в следственном изоляторе 2 месяца.

Правобережный районный суд Магнитогорска избрал меру пресечения для мужчин, подозреваемых в убийстве местного предпринимателя. Такое решение в отношении троих подозреваемых было принято в субботу, 26 мая. В ходе судебного заседания не было оглашено деталей произошедшего.

Правобережный районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца. — рассказала сайту «Первый областной» консультант Правобережного районного суда Магнитогорска Елена Полкунова.

Напомним, 24 мая 2018 года возле подъезда жилого дома по проспекту Ленина в Магнитогорске обнаружили труп мужчины. Убитым оказался местный предприниматель Дмитрий Лебедев. Он шел из дома по направлению к своей машине, когда трое человек в масках напали. Есть версия, что Лебедева хотели похитить, но зарезали при сопротивлении. Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Максимальные санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Расследование уголовного дела продолжается.