/ Многодетный отец-рецидивист осужден по 7 статьям за разбой, убийство и изнасилование школьницы

Мужчина проведет треть жизни в колонии строгого режима.

В Пластовском районе вынесли приговор 41-летнему местному жителю, обвиняемому сразу по 7 статьям. Ему вменяли убийство, разбой, поджог, изнасилование несовершеннолетней, угрозу убийства и применение насилия в отношении представителя власти. Преступления пластовчанин начал совершать в 2012 году. Будучи пьяным, он проник в дом пожилой женщины. Зарезал хозяйку, обыскал жилище и похитил несколько бутылок алкоголя, украшение, икону, а затем поджег дом. Причастность к этому событию он отрицал.

Будучи арестован, мужчина также отрицал преступление против половой неприкосновенности своей падчерицы. Однако следователи доказали, что он насиловал школьницу. Впервые преступление мужчина совершил, когда девочке было 10 лет. Он угрожал ей убийством, если девочка будет сопротивляться или кому-то расскажет о произошедшем. Аналогичные угрозы поступали в адрес тещи преступника. Насилие над девочкой он совершал 6 лет.

Помимо прочего, в сентябре 2016 года, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не выполнил требование инспекторов ГИБДД, которые жестом указали ему на необходимость остановки. Когда сотрудники правоохранительных органов производили задержание, он оскорблял их, угрожал, даже нанес несколько ударов. — рассказали сайту «Первый областной» в Челябинском областном суде.

Суд, вынося приговор, учел, что у преступника 3 маленьких ребенка. Но факт, что мужчина ранее был судим за убийство, стал отягчающим обстоятельством. Итог заседания — 22 года лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

Также осужденный должен будет выплатить дочери убитой им пенсионерки имущественный ущерб в 302 тысячи рублей и моральный, оцененный в 1,5 миллиона.