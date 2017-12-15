Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
58.71 -0.43 69.4 -0.07
Челябинск
сейчас
 
-10 °C
завтра
 
-18 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Оставленный без присмотра 8-месячный ребенок утонул в ванной в Челябинске

Оставленный без присмотра 8-месячный ребенок утонул в ванной в Челябинске

На молодую мать завели уголовное дело.
сегодня в 10:48
  |  Происшествия

Накануне вечером в одном из домов в Калининском районе Челябинска произошла трагедия. 8-месячный младенец утонул во время купания. Как сообщают следователи, грудного малыша в наполненной ванной оставила без присмотра 20-летняя мать. По возвращению женщины ребенок уже наглотался воды.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 20-летней жительницы областного центра, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения 20-летней матери. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств трагедии.

Напомним, это уже далеко не первая трагическая гибель ребенка в Челябинской области. 13 декабря возле села Дуванкуль обнаружили мертвого младенца. По данным следователей, видимых следов, указывающих на насильственный характер смерти, на теле маленького мальчика нет. Сейчас правоохранители разыскивают мать ребенка, ее имя назвал бывший сожитель женщины. Также он сообщил, что его возлюбленная самостоятельно разрешилась об бремени, а потом закопала младенца в лесу. По данному факту возбуждено уголовное дела по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Сауна с 4 клиентами внутри загорелась в Копейске
сегодня в 14:27
Сауна с 4 клиентами внутри загорелась в Копейске
Происшествия
16-летнюю девушку разыскивают на Южном Урале
сегодня в 14:23
16-летнюю девушку разыскивают на Южном Урале
Общество
«Территория Бизнеса» и «Газпромнефть-Корпоративные продажи» стали партнерами
сегодня в 14:10
«Территория Бизнеса» и «Газпромнефть-Корпоративные продажи» стали партнерами
Общество
«Уральские пельмени» и Бушуевский фестиваль признаны лучшими событиями в России
сегодня в 13:54
«Уральские пельмени» и Бушуевский фестиваль признаны лучшими событиями в России
Происшествия
сегодня в 13:44
Прокуратура намерена наказать сбившего трех школьников в Ленинском районе водителя
Спорт
Бадминтонист Владимир Иванов пробудил в челябинских школьниках интерес к олимпийскому виду спорта
сегодня в 13:41
Бадминтонист Владимир Иванов пробудил в челябинских школьниках интерес к олимпийскому виду спорта
Происшествия
Фура и легковушка столкнулись на трассе Челябинск-Новосибирск
сегодня в 13:08
Фура и легковушка столкнулись на трассе Челябинск-Новосибирск
Хоккей
Путь к Кубку Вызова закончился для россиян полуфинальным разгромом от США
сегодня в 13:00
Путь к Кубку Вызова закончился для россиян полуфинальным разгромом от США
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
О здоровье
Происшествия
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2017 ГПЧО «Обл-ТВ». Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором РФ.
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна