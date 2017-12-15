/ Оставленный без присмотра 8-месячный ребенок утонул в ванной в Челябинске

На молодую мать завели уголовное дело.

Накануне вечером в одном из домов в Калининском районе Челябинска произошла трагедия. 8-месячный младенец утонул во время купания. Как сообщают следователи, грудного малыша в наполненной ванной оставила без присмотра 20-летняя мать. По возвращению женщины ребенок уже наглотался воды.



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 20-летней жительницы областного центра, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.



Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения 20-летней матери. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств трагедии.



Напомним, это уже далеко не первая трагическая гибель ребенка в Челябинской области. 13 декабря возле села Дуванкуль обнаружили мертвого младенца. По данным следователей, видимых следов, указывающих на насильственный характер смерти, на теле маленького мальчика нет. Сейчас правоохранители разыскивают мать ребенка, ее имя назвал бывший сожитель женщины. Также он сообщил, что его возлюбленная самостоятельно разрешилась об бремени, а потом закопала младенца в лесу. По данному факту возбуждено уголовное дела по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка».