/ 11 человек погибли в результате столкновения катамарана и баржи

Трагедия произошла на Волге в районе Волгограда.

Катамаран «Елань-12» и баржа столкнулись накануне, 11 июня, около 22:00 на Волге. Инцидент произошел в километре от берега, у косы острова Голодный. Известно, что на катамаране было 16 человек, он двигался на высокой скорости без ходовых огней. Капитан не заметил приближающийся буксир в составе двух барж. Так катамаран на полном ходу столкнулся с баржей, поднырнув под нее. Одна пассажирка погибла на месте, пять человек помог спасти экипаж буксира, еще 10 были в каюте, им покинуть тонущее судно не удалось. Сотрудники МЧС завершили поиски сегодня утром.

- 12 июня 2018 г. около 9.30 при подъёме судна из воды было найдено тело 11-ой погибшей. При помощи автокрана катамаран был поднят из воды на берег. Поисковая операция завершена. С пострадавшими и родственникам погибших и пострадавших продолжают работать психологи. — уточнили в ГУ МЧС по Волгоградской области.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц».