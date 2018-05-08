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/ Опасное селфи на дрейфующих льдинах Тургояка пытались сделать юные жительницы Миасса

Опасное селфи на дрейфующих льдинах Тургояка пытались сделать юные жительницы Миасса

Девушек вовремя заметил патруль МЧС.
сегодня в 13:02
  |  Общество

В начале мая сотрудники Миасского пожарно-спасательного гарнизона отправились с проверкой на водоемы. Они следили, чтобы местные жители не выходили на очень тонкий лед, намереваясь проверить его прочность. На озере Тургояк инспекторы встретили двух девушек, которые не только рискнули шагнуть на льдину, но и оставались на ней, пытаясь сделать красочное селфи.

В первую очередь нужно думать о собственной безопасности, а отличные фотографии получатся и на берегу. — заметил старший государственный инспектор Виктор Мунд.

Девушкам, любящим экстремальные фото, вручили памятки о поведении на льду. Такие же достались рыбакам, все еще практикующим зимнюю рыбалку. Даже спецсредства, как веревки, лестницы, длинные палки, могут не спасти жизнь.

Специалисты в очередной раз напоминают: нахождение на хрупком тающем льду опасно для жизни.

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