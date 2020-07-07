Ребенок утонул на карьере в Челябинской области

Его тело нашли на глубине 3-х метров.

Послушать 00:00

В Челябинской области утонул 9-летний мальчик. Инцидент произошёл в понедельник, 6 июля, на карьере в районе завода «Сигнал» в Еманжелинске, сообщает региональная-поисково-спасательная служба.



Погибший пошёл к воде купаться вместе со своими друзьями. В компании были дети от 8 до 14 лет. Мальчишки выбрали для отдыха не оборудованное место купания, что в итоге и привело к трагедии.

«Старшие дети раскачивали младшего и забрасывали в воду. Один раз, другой, в следующий раз ребенок не выплыл. Подростки, испугавшись, собрали вещи и сообщили о случившемся родителям. Прибыв на место, спасатели обследовали водоем и обнаружили тело мальчика на глубине 3 метра в 4 метрах от берега», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе областной службы спасения.

Теперь трагедией занимаются сотрудники полиции. Им предстоит выяснить точные обстоятельства произошедшего. Также к расследованию инцидента подключился следственный комитет.

«По предварительным данным, мальчик купался с двумя сверстниками. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— сообщили представители СУ СКР региона.

Спасатели напоминают, что купаться следует только в специально оборудованных для этого местах. Также необходимо соблюдать все меры предосторожности на водоёмах.