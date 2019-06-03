/ ГИБДД Челябинска ищет свидетелей аварии в Курчатовском районе

В аварии пострадала 89-летняя пенсионерка

ГИБДД Челябинска разыскивает очевидцев ДТП, произошедшего днем 31 мая, в котором пострадала 89-летняя пенсионерка. Согласно данным ведомства, авария случилась напротив дома по улице Куйбышева, возле дома № 24, в 15:30.

Неустановленный водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте слева направо. В результате ДТП травмы получил пешеход — женщина 1929 года рождения. С места происшествия пострадавшую госпитализировали. — рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинска.

Всех, кто видел подробности данного ДТП, либо располагает записями с видеорегистраторов, ГИБДД Челябинска просит обратиться в городское УМВД. Номера телефонов ведомства: 728-60-10, 720-61-15.