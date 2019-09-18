Автомобиль ЧОПа протаранил «Роспечать» в Челябинске

Авария произошла на Северо-Западе города.

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На Северо-Западе Челябинска произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. В остановку на перекрестке улиц Чичерина и 250 лет Челябинска выехал автомобиль, напоминающий по расцветке машину, принадлежащую Росгвардии. Но схожесть оказалась только в цветовой гамме, на самом деле машина принадлежит частному охранному предприятию.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием двух автомобилей, „Форд Фокус“ и „Лада Гранта“. Пострадавших нет», — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД города.

Очевидцы отмечают, что именно после столкновения автомобиль с наклейками ЧОПа отлетел в киоск «Роспечати», расположенный на остановке.

Видеозапись с места происшествия можно увидеть здесь.