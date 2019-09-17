Младенец пострадал в аварии по вине пьяного бесправника

ДТП произошло в Агаповском районе.

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16 сентября, в вечернее время произошло ДТП на дороге между Агаповкой и Субутаком. Двадцатишестилетний водитель на «десятки» не справился с управлением и съехал на обочину, где автомобиль перевернулся. В момент аварии в машине находился восьмимесячный ребенок. Малыш был усажен в детское кресло, но устройство не было закреплено на сиденье.

«Водитель мужчина 1993 г. р., управляя автомобилем ВАЗ 21104 в состоянии алкогольного опьянения и не имея права на управление транспортным средством, осуществлял перевозку ребенка (сын 8 месяцев)», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

Ребенок во время аварии получил травмы и был доставлен в больницу, ему назначили амбулаторное лечение. Подробности произошедшего устанавливаются. Позднее суд вынес решение избрать в отношении водителя меру пресечения в виде десятидневного ареста.