Как не ошибиться при покупке подержанного авто: советы эксперта

Независимо от способа приобретения автомобиля, покупатель должен тщательно проверить всю информацию о желаемой машине.

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Покупка подержанного автомобиля — это всегда большой риск. Никогда не знаешь, авто с какой историей покупаешь. Однако способы не стать жертвой обмана всё же есть, уверен автомобильный эксперт Егор Васильев. Во время беседы с изданием «Прайм» он рассказал, как лучше покупать подержанную машину.

Есть два способа приобретения такого авто: у официального дилера и с рук. Если речь идёт о покупке у дилера, то разговорам об идеальном техническом состоянии и юридической чистоте верить не стоит, нужно требовать соответствующие документы. На сайте ГИБДД необходимо проверить авто на предмет зарегистрированных аварий, недоплаченных штрафов и различных ограничений. Также можно воспользоваться услугами специалиста по подбору авто. С ним в итоге можно сэкономить не только деньги, но и нервы.

«И конечно, всегда очень внимательно читайте договор о приобретении автомобиля, особенно если речь идет о кредите. С неофициальными дилерскими центрами, которые торгуют подержанными авто самых разных брендов, лучше не связываться вовсе»,— предупредил Егор Васильев.

Что касается приобретения авто с рук, то покупать его следует только у знакомых людей или тех, кого порекомендовали надёжные друзья. Можно также воспользоваться услугами специалиста по подбору авто. И конечно же, не следует забывать о проверке на сайте Госавтоинспекции.

Кроме того, покупая машину с рук, не следует верить различным душещипательным историям о том, что кто-то заболел или кому-то срочно понадобились деньги на определённую цель. По словам Егора Васильева, такая покупка точно приведёт к неприятностям.