/ Ребенок поджег диван в квартире дедушки и бабушки в Челябинской области

Шалун убежал, испугавшись огня.

В Челябинской области жители поселка Мирный, Уйский район, заметили пожар в кирпичном доме. Горела квартира на втором этаже. Выяснилось, что пожар учинил маленький шалун. Бабушка и дедушка оставили внука одного в квартире, а он решил побаловаться с огнем. В итоге загорелся диван, а ребенок испугался и убежал из помещения.

К месту происшествия были направлены боевые расчеты 74 и 205 пожарных частей. Огнеборцы проникли в квартиру и обнаружили дымящийся диван. Возгорание в считанные минуты было ликвидировано. — сообщили сайту «Первый областной» в ФГКУ «5 ОФПС по Челябинской области».

Из вещей выгорел только диван. Пострадавших в пожаре нет.