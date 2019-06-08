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Пожар произошел в исправительной колонии на Урале

Огнем охвачено 2000 квадратных метров.
сегодня в 12:29
  |  Происшествия

Пожар охватил исправительную колонию в поселке Гари Свердловской области. Возгорание возникло в одном из зданий, после чего огонь перекинулся еще на три постройки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственного источника.

По предварительным данным, пострадавших нет. Меж тем в ГУ МЧС России по Свердловской области пояснили, что спасатели готовят вертолет МИ-8 для тушения возгорания.

По оперативной информации, в колонии в поселке Гари произошел пожар в производственном ангаре с переходом на 4 жилых корпуса на площади 2000 м кв., предварительно без пострадавших. — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области.

На данный момент проводится тушение пожара. Кроме того выясняются обстоятельства происшествия.

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