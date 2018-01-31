/ Четырехлетний мальчик пострадал в ДТП в Челябинске

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Авария произошла утром накануне, 30 января. Два автомобиля столкнулись у дома 26Б на улице Чичерина. Известно, что ВАЗ 21150, разворачиваясь, въехал в движущийся во встречном направлении автомобиль Опель Астра.
Удар пришелся на заднюю часть отечественной легковушки. На фото последствий ДТП видно, что у Лады искорежен корпус и вывернуто заднее левое колесо. У иномарки поврежден капот. В результате пострадал 4-летний мальчик, который ехал на заднем сиденье «Пятнадцатой».
Мальчик получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение, перевозился на заднем сиденье автомобиля справа в автокресле, был пристегнут ремнем безопасности. — уточнили сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинска.
Подробности и обстоятельства ДТП предстоит выяснить автоинспекторам.