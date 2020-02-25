Ребенка спасло кресло: «Волга» врезалась в два грузовика в Челябинске

Пострадал водитель легковушки.

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ДТП произошло 25 февраля на автодороге «Меридиан» в районе пересечения с улицей Новороссийской. По предварительным данным, 45-летний водитель ГАЗ-3110 не справился с управлением, врезался в грузовую ГАЗель, после чего выехал на «встречку» и столкнулся с грузовиком «Ивеко».

«В результате происшествия пострадал водитель автомобиля ГАЗ-3110. Ребенок, находящийся также в этом автомобиле, благодаря тому, что перевозился в детском автокресле, травм не получил», — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Челябинску.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.