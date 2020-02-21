Двух человек госпитализировали в результате ДТП в Коркино

Также пострадал один из водителей.

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ДТП произошло в ночь на 21 февраля на улице Керамиков в Коркино. Пятьдесят трехлетний водитель «Хонда Интегра» не справился с управлением, выехал на «встречку» и врезался в ВАЗ-21124 под управлением 28-летнего мужчины.

«В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ получил травмы, назначено амбулаторное лечение, два пассажира автомобиля „Хонда“ были госпитализированы», — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.