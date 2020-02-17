Бесправник сбил 4-летнего ребенка и скрылся с места ДТП в Челябинске

Девочка получила травму.

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ДТП произошло вечером 15 февраля на улице Черкасская в Челябинске. 31-летний водитель «Мицубиси Мираж», у которого никогда не было водительского удостоверения, сбил 4-летнюю девочку, которая вместе с мамой переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

После ДТП водитель скрылся с места происшествия. Девочка получила травму.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий проведенных сотрудниками Госавтоинспекции водитель был установлен и задержан», — сообщили в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

За оставления места ДТП мужчина арестован.