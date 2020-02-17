Двое погибли: смертельное ДТП на «встречке» в Саткинском районе

Виновника аварии лишали прав за пьянство за рулём.

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Смертельное ДТП произошло на трассе в Саткинском районе Челябинской области. Водитель слишком разогнался, не справился с управлением и столкнулся лоб в лоб со встречной машиной.

Авария случилась вечером в субботу. За рулём «Рено Логан» находился 44-летний мужчина, житель Сатки. Дорога заворачивала влево. По предварительным данным, мужчина не снизил скорость до безопасной. Авто вынесло на встречную полосу. В этом момент там ехал «Ниссан Примера», им управлял мужчина 1966 года рождения.

В результате лобового столкновения на месте погибли оба водителя.

«В автомобиле Ниссан пострадали и были госпитализированы 2 пассажира, женщины 76 лет и 81 года»,— сообщили в ГИБДД Челябинской области.

Водитель «Рено» получил права в 2001 году. В прошлом был их лишён. Мужчину поймали за рулём в состоянии опьянения.