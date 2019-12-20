На трассе в Челябинской области произошло массовое ДТП

Столкнулись сразу пять автомобилей.

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Сегодня, 20 декабря, на федеральной трассе Челябинск-Новосибирск, возле Красноармейского района, столкнулись пять автомобилей. ДТП произошло в 8:30 утра.

«По предварительной информации, произошло столкновение 5 автомобилей (2 грузовых и 3 легковых). В результате дорожно-транспортного происшествия травму получил пассажир автомобиля КАМАЗ», — сообщили в управлении ГИБДД Челябинской области.

Отмечено, что в настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. На месте ДТП введено реверсивное движение.

Напомним, снежные осадки до сих пор продолжаются. На региональных дорогах проводится очистка дорог и применяется пескосоляная смесь.

Также региональный упрдор просит автолюбителей не мешать работе дорожной техники и соблюдать меры предосторожности.

Видео с места аварии вы можете посмотреть здесь