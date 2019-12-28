По России ездит 1,5 миллиона автомобилей с неисправными подушками безопасности

Росстат сообщает, что они могут нести вред здоровью и жизни.

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По дорогам России ездит 1,5 миллиона автомобилей с подушками безопасности, которые могут навредить при использовании. Небезопасная система может быть установлена в десятках автомобильных брендов, в том числе и в таких популярных, как: Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru, BMW, Mazda, Honda и Ford, сообщает газета «Известия», ссылаясь на Росстат.

Речь идет о подушках безопасности Тakata. В их систему входит блок газогенератора, который может взорваться даже во время незначительного дорожно-транспортного происшествия. Летящие в разные стороны осколки могут навредить людям.

«Выявленный дефект несет колоссальные риски для жизни и здоровья людей в салоне. Важно проверить автомобиль вне зависимости от его возраста. Если он подпадает под отзывную кампанию, нужно как можно скорее обратиться к официальному дилеру», — сообщает «Известиям» заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов.

Росстандарт согласовал отзывные программы автомобилям Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru и BMW, которые были выпущены с 2000 по 2014 год. Узнать, не попадает ли ваш автомобиль под отзывную кампанию, можно на сайте Росстандарта по VIN-номеру.