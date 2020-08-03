Молодой мужчина скончался после падения с велосипеда в Магнитогорске

По предварительным данным, парень ударился виском об асфальт.

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В Магнитогорске 28-летний мужчина насмерть разбился, катаясь на велосипеде. Несчастный случай произошел на улице Советской в субботу, 1 августа, около десяти часов вечера.

«Сообщение зарегистрировано, обстоятельства произошедшего устанавливаются», — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе УМВД России по Магнитогорску.

По предварительным данным, парень упал с двухколесного транспорта на высокой скорости. Удар пришелся на голову — виском об асфальт. Травма оказалась не совместима с жизнью.