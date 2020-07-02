12-летняя велосипедистка попала под колёса ГАЗа в Челябинске

С травмами девочку госпитализировали в больницу.

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В Ленинском районе Челябинска 12-летняя девочка на велосипеде стала жертвой ДТП. Её сбил автомобиль ГАЗ, за рулём которого находился 35-летний мужчина. Инцидент произошёл во вторник, 30 июня, в 15:00 возле дома № 41. Как сообщили в ГИБДД Челябинска девочка ехала по проезжей части.



«С места происшествия ребенка госпитализировали в больницу. В момент ДТП девочка находилась на прогулке одна, двигалась по проезжей части. Велошлем и защитная экипировка не использовались», — рассказали в городском управлении ГИБДД.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все причины произошедшего. В ГИБДД напоминают, что родители должны провести беседу о безопасности движения с детьми в летний период. Также ответственность за недопущение ДТП с несовершеннолетними лежит на водителях. От них требуется внимание в дворовых территориях и других местах скопления детей.