Разыскивают пенсионерку, потерявшуюся в лесу Челябинской области

Челябинка отправилась за грибами и пропала.

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В Челябинской области ищут 61-летнюю женщину, которая отправилась собирать грибы в лесу и пропала. Вместе с мужем челябинка Ирина Шабалина приехала в лес, расположенный недалеко от озера Калды. Там грибники оставили автомобиль и ушли в лес. К машине женщина так и не вышла.

О пропаже матери на своей странице в «Инстаграме» написала ее дочь Оксана.

«Одета была в сиреневую осеннюю куртку, черные штаны, высокие черные ботинки на шнуровке. Может выйти к населенному пункту и попробовать самостоятельно добраться до города», — рассказала дочь потерявшейся женщины.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Ирины Шабалиной, просят сообщить ее по телефону: 8-908-052-78-18.