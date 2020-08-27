Потерявшуюся пенсионерку разыскали в лесу в Пластовском районе

Женщина ушла за грибами и заблудилась.

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Грибной сезон в самом разгаре и многие южноуральцы при первой возможности идут в лес, чтобы собрать лукошко этого лакомства, из которого можно сделать очень много блюд.

При этом случаются и несчастные случаи. К примеру, накануне в полицию Пластовского района обратилась местная жительница, которая просила помочь найти ее маму. Вместе они пошли в лес за грибами, но в какой-то момент разминулись и найти друг друга больше не смогли.

Когда дочь вернулась в город, а матери дома не оказалось, она решила не искать ее самостоятельно, а привлечь сотрудников правоохранительных органов.

«По обращению заявительницы полицейские организовали поисковые мероприятия: лес был поделен на сектора, из Межмуниципального отдела МВД России „Южноуральский“ привлекли специалиста-кинолога, кроме того, содействие стражам порядка оказывали коллеги из МЧС», — сообщили в МВД России по Челябинской области.

Розыск пропавшей 81-летней женщины продолжались всю ночь. И в 6:30 утра сотрудники полиции по Пластовскому району сумели отыскать пенсионерку в лесу. Ей сразу была оказана доврачебная помощь, затем уже ее доставили в медицинское учреждение.

На данный момент жизни и здоровью «потеряшки» ничего не угрожает. А руководство храбрых полицейских рассматривает вопрос об их поощрении.