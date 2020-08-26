700 рублей ко Дню пожилого человека получат пенсионеры Челябинской области

Решение о выделении средств принял Алексей Текслер.

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Пенсионеры Челябинской области получат 700 рублей ко Дню пожилого человека. Единовременная выплата направлена на поддержку людей старшего поколения. Решение о выделении средств к 1 октября принял губернатор Алексей Текслер. Деньги пенсионеры начнут получать с 1 сентября.



«Сумма выплаты составляет 700 рублей. Выплату получит более 909 тысяч южноуральцев — те, кто на 1 октября 2020 года достигнет возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин), и получает пенсию (независимо от ее вида)»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе Министерства социальных отношений Челябинской области.

Отметим, что на эти цели из бюджета региона выделят около 636 миллионов рублей. В Минсоце добавили, чтобы оформить выплаты не нужно специальных обращений. Деньги придут так же, как и пенсия: они поступят на счёт либо придут по почте.