Пенсионерка с психическим расстройством пропала в Челябинске

Галина Браунбек ушла из дома во вторник, 25 августа.

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В Челябинске разыскивают 74-летнюю пенсионерку с психическим расстройством. Галина Браунбек ушла из дома по улице Дегтярева во вторник, 25 августа. С тех о её местонахождении ничего неизвестно.



«Браунбек Галина Константиновна, 1944 года рождения. Была одета в: спортивную обувь, спортивные синие широкие штаны, широкую осеннюю куртку. Рост 150-155 сантиметров, среднее телосложение. Пропала вчера, рано ушла из дома по улице Дегтярева. Передвигается медленно, с собой паспорт, есть психическое расстройство, нуждается в медицинской помощи»,— рассказал 1obl.ru Евгений, сын пропавшей.

Отметим, что обращение родственников о пропаже женщины зарегистрировано в полиции. Всех, кто располагает информацией о местонахождении Галины Браунбек, родные просят обратиться по номерам её сыновей: 8(921)-009-20-04 (Евгений) и 8(919)-114-34-10 (Денис).