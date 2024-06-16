Разыскиваемого в Магнитогорске 18-летнего парня нашли погибшим

Его тело местные жители достали из воды

Разыскиваемого с 13 июня в поселке Аблязово 18-летнего Аулехана Сулейманова нашли мертвым. Как сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы, в ночь на воскресенье его тело достали из речки, на которую он отправлялся.

«Тело молодого человека очевидцы заметили на поверхности воды в 500 метрах от предполагаемого места захода в воду. Достать на берег погибшего удалось силами местных жителей. Ведется расследование обстоятельств гибели юноши»,— уточнили в ведомстве.

Ранее знакомые семьи сообщали, что вещей юноши на берегу реки не было.

15 июня тело неизвестного мужчины достали из реки Миасс в городе Миасс.

Ранее в техническом водоеме в Магнитогорске утонули два подростка. Тело одного из них вытащили, поиски другого продолжаются.

«В аномально жаркую погоду невозможно отказаться от отдыха у воды, но страшная статистика последних двух дней должна стать предупреждением для всех жителей области о необходимости соблюдать правила безопасности на воде и отдавать предпочтение официальным пляжам!»— призывают спасатели.