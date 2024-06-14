Под Магнитогорском разыскивают пропавшего 18‑летнего парня

Он ушел из дома с собакой и не вернулся

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Накануне днем в поселке Аблязово 18-летний Аулехан Сулейманов отправился на речку вместе собакой. Позже домой вернулся только алабай. Поисками пропавшего парня занимаются полиция, волонтеры и родственники, сообщили в поисково-спасательном отряде «Альфа Спас».

«Рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темно-русые, глаза карие», — говорится в ориентировке.

Был одет в футболку желтого цвета, темные шорты, черные сланцы.

«Обследуется побережье реки Урал от поселка Аблязово до Кызыл-Яра, а также у поселка Харьковский. В поисках участвуют 70 человек. Задействованы две моторные лодки и квадрокоптер», — сообщили в администрации Агаповского района.

Знакомые семьи рассказали ИА «Первое областное», что никаких предпосылок для исчезновения Аулехана не было. Отец парня отправился на поиски вместе с волонтерами. На берегу реки вещей обнаружено не было.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении молодого человека, просят обратиться в любой отдел полиции. Также можно позвонить по номеру поискового отряда 8-963-094-5085.