Тело мужчины вытащили из реки в Миассе

Его заметили местные жители

Накануне, 15 июня, в Миассе Челябинской области спасателям поступило сообщение об утонувшем в реке Миасс мужчине. Его тело заметили гулявшие неподалеку местные жители, они же сразу сообщили о находке, передает пресс-центр региональной Поисково-спасательный службы.

«Проверяя поступившую информацию, спасатели обнаружили и транспортировали к берегу тело погибшего мужчины, возраст и личность которого в настоящий момент устанавливается сотрудниками полиции»,— прокомментировали в ведомстве.

Ранее из запруды в Магнитогорске извлекли тело одного из утонувших подростков. Поиски второго продолжаются.