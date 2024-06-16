В Магнитогорске нашли тело одного из утонувших подростков

Поиски второго продолжаются

В Магнитогорске спасатели извлекли из реки Урал тело одного из подростков, которые утонули 14 июня. Поиск второго мальчика продолжается, сообщили в областной Поисково-спасательной службе.

В ведомстве уточнили, что дети купались в техническом водоеме — запруде, отсыпанной от русла реки Урал. Дно водоема закрыто различными балками и железными конструкциями, а вода в нем теплая, что и привлекает купальщиков.

«Один из работников издалека успел только заметить направление, в котором уплывали и исчезли из виду под водой два подростка, времени предпринять что-либо не хватило»,— рассказали в ведомстве.

Психологи МЧС оказывают помощь родственникам погибших.