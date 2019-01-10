/ Разрушенную взрывом многоэтажку в Магнитогорске продолжат проверять

Жителей дома призывают рассказывать о том, что в их квартирах появились новые трещины.

Дом в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв, продолжат проверять после того, как закончатся демонтажные работы. Первая проверка диагностическим комплексом «Струна» проводилась с 31 декабря по 1 января 2019 года. По ее результатам, подъезды с 1 по 6 и с 9 по 12 дома № 164 безопасны и пригодны для проживания людей.

После того как будет проведен разбор 7 и 8 подъездов профессиональная организация осуществит еще одно комплексное обследование, в соответствии с которым будет принято решение о дальнейшей возможности или невозможности проживания в помещениях данного дома. Мы должны быть на сто процентов уверены, что нахождение в этих квартирах не несет никакой угрозы. Решение будет вынесено отдельно по каждому подъезду. — отметил заместитель главы Магнитогорска Юлий Элбакидзе.

Жителей дома призывают рассказывать о том, что в их квартирах появились новые трещины, чтобы специалисты могли проверить и поставить их на контроль.

Кроме того, сейчас в доме № 164 проводится проверка внутриквартирного газового оборудования. Для того чтобы газ поставлялся во все квартиры, необходимо, чтобы жильцы допустили специалистов для проверки вентиляционных шахт и газового оборудования. Только после проверки каждой квартиры, газ начнут подавать, подключая подъезд за подъездом.