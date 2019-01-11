/ Пострадавшим при обрушении дома семьям помогут представители Чеченской Республики

Деньги выделят из фонда имени первого президента ЧР.

Магнитогорск посетила делегация из Чеченской Республики. Представители субъекта РФ разделили скорбь по поводу гибели 39 горожан, находившихся в жилом доме во время взрыва газа. Кроме того, они пообещали помощь материально каждой пострадавшей семье: деньги выделят из фонда имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова. Об этом министр Чеченской Республики по нацполитике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров сообщил главе Магнитогорска Сергею Бердникову.

Мы в курсе всего, что вы сделали, вашей личной позиции. Если какая-то помощь будет нужна, пожалуйста, не стесняйтесь. Мы знаем, на какой передовой вы находитесь, говорите, если что-то нужно, и братская помощь всегда будет оказана нашим братьям в Магнитогорске. — сообщил Джамбулат Умаров.

Также министр Чеченской Республики навестил пострадавшего в результате обрушения Рашида Кызымбаева. Мужчину обнаружили под завалами живым, доставили в больницу. Только сегодня, 11 января, его начали готовить к выписке. Мужчину ждет реабилитация в санатории. Ему тоже пообещали материальную помощь из фонда Чеченской Республики.

Мы живем в многонациональной стране, и чужого горя у нас не бывает. Пожимаю вам руку от своего имени и Рамзана Ахматовича. Чем можем, поможем, свою лепту внесем. Произошедшая трагедия напоминает нашу трагедию, со всеми руинами. Это боль, смерть, покалеченные люди и души. Но пусть все знаю, что мы были, есть и остаемся единым организмом и страной. Дай Аллах, чтобы все у вас было нормально. Дай Господь вам снова встать на ноги, вы нужны семье, стране и городу. — сказал Джамбулат Умаров.

Отметим, что на сегодняшний день 4 человека закончили лечение в больнице. Их выписали. В медучреждениях остаются 10-месячный Ваня Фокин и пострадавший при обрушении дома мужчина, его со сложными травмами транспортировали под наблюдение челябинских специалистов.

Напомним, утром 31 декабря в Магнитогорске рухнул подъезд жилого дома. Предположительно, это произошло из-за взрыва бытового газа. Несколько дней на месте трагедии работали спасатели, сотрудники МЧС, «скорой», правоохранители. Погибли 39 человек. 6 человек спасли, в том числе 10-месячного Ваню Фокина. Он сейчас под наблюдением московских специалистов.