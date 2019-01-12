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/ Федеральный министр строительства возложил цветы возле пострадавшего дома в Магнитогорске

Федеральный министр строительства возложил цветы возле пострадавшего дома в Магнитогорске

Глава ведомства весь день работает в южноуральском городе.
сегодня в 13:27
  |  Политика

В Магнитогорске встретили министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева. 12 января он прилетел в Челябинскую область, чтобы услышать план дальнейшей работы с домом № 164 по проспекту Карла Маркса.

Первым делом Владимир Якушев прибыл на место трагедии. Он возложил цветы на стихийный мемориал, созданный жителями Магнитогорска, осмотрел дом и его опасную часть.

Министру рассказали, как будет проходить демонтаж, как будет все контролироваться, какие устройства будут отслеживать колебания дома во время работ, ведь на месте будет тяжелая техника. Будут демонтировать оставшуюся стену, в дальнейшей работе будут контролировать несущие конструкции. — рассказала сайту «Первый областной» корреспондент с места событий Яна Тормина.

Также министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев проводит совещание, в котором участвуют глава Магнитогорска Сергей Бердников, вице-губернатор Сергей Шаль и министр строительства Челябинской области Виктор Тупикин. Там тоже говорят о судьбе дома.

Отметим, что заместитель федерального министра строительства накануне пообщался с ТАСС. Он пояснил, что седьмой и восьмой подъезды восстановлению после ЧП не подлежат, так что их снесут. Таким образом, дом разделится на два самостоятельных после демонтажа. Это соответствует конструкции здания.

Если смотреть на температурный шов, то видно, что это фактически две стены, которые примыкают друг к другу. По сути, это здание — два дома, которые стоят на одном фундаменте, они абсолютно отделены друг от друга, поэтому после обрушения с шестым подъездом ничего практически и не произошло. Задача подрядчика аккуратно демонтировать плиты, таким образом, чтобы ни в коем случае не повредить шестой подъезд, после этого все равно нужны будут реконструктивные мероприятия. Следующий этап — это проект утепления стены и защита этой стены той или иной фасадной конструкцией. — цитирует ТАСС замминистра Дмитрия Волкова.

Напомним, утром 31 декабря в Магнитогорске рухнул подъезд жилого дома. Предположительно, это произошло из-за взрыва бытового газа. Несколько дней на месте трагедии работали спасатели, сотрудники МЧС, «скорой», правоохранители. Погибли 39 человек. 6 человек спасли, в том числе 10-месячного Ваню Фокина. Он сейчас под наблюдением московских специалистов.

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