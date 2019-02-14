/ Руководство бастующего в Усть-Катаве завода объяснило, почему коллектив предприятия не вышел на работу

Ситуация на вагоностроительном заводе находится на контроле у Бориса Дубровского.

Директор Усть-Катавского вагоностроительного завода Артем Бахарев объяснил ситуацию с невыходом рабочих на свои места, которая произошла сегодня, 14 февраля. По версии руководителя завода, рабочие не устраивали митинг, а лишь провели собрание, на котором обсудили ряд волнующих их вопросов, в частности — по выплате зарплаты за прошедший месяц.

Ситуация следующая: январь был коротким, кроме того, в этом месяце, согласно нашему премиальному положению, мы выплачиваем зп из объема фактического заработка. Конечно, фонд зарплаты в выпуске валовой продукции был меньше, чем за декабрь и ноябрь. Это связано, конечно, с недозагрузкой трамвайного производства. Рынок цикличный, и нужно учесть тот факт, что в 2018 году наша страна купила всего 25 трамвайных вагонов. А нужно минимум 75 трамвайных вагонов в год выпускать для нормального производства. На январь месяц планируемый объем был 5 вагонов, к сожалению, конкурсы до сих пор никто не проводил, рынка нет, и мы трамвайную продукцию не выпускали. — рассказал Артем Бахарев.

Директор завода отметил, что уже на прошлой неделе была проведена встреча с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским и главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным, на которой были обсуждены некоторые договоренности. Артем Бахарев отметил, что глава региона крайне озаботился ситуацией с объемом продукции, а Дмитрий Рогозин согласился оказать необходимую помощь заводу.

Принято решение главой роскорпорации, что будет создан центр девирсификации трамвайной продукции, возглавлять который будет космическая корпорация. Рассматривается ряд городов, где мы сможем принять участие в конкурсе на реализацию трамвайной продукции. Март-апрель — мы ожидаем конкурса, где планируем участие. Кроме того, озаботился Борис Дубровский. Периодически он выходит со мной на связь, предлагает пути решения проблема. Вчера, в том числе под его руководством, провели совещание с главой Магнитогорска, где рассматривалось финансирование и закупка 10−15 вагонов для города Магнитогорска. Также губернатор поддержал идею, что к саммиту ШОС и БРИКС Челябинск нуждается в обновлении трамвайного парка. Вопрос в стадии проработки. Мы должны зайти не просто как предприятие с поставкой вагонов, но и с поставкой контактов жизненного цикла. В этих направлениях мы работаем и ожидаем все-таки, что в марте-апреле трамвайное производство будет у нас работать. — сказал Артеме Бахарев.

Напомним, сегодня, 14 февраля, рабочие Усть-Катавского вагоностроительного завода не вышли на работу. Вместо этого они отправились на митинг, с одним единственным требованием — повышение зарплаты.

Ситуацию прокомментировал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Он связался с руководством предприятия и заявил, что между директоратом и трудовым коллективом нужно построить конструктивный диалог. Кроме того, губернатор заверил, что возьмет ситуацию в Усть-Катаве под личный контроль.